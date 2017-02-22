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Глава Минэкономики против изменения порядка финансирования Патриархии Грузии


22.02.2017   14:52
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария считает, что порядок финансирования Патриархии менять не следует. Об этом глава Минэкономики заявил комментируя инициативу «Республиканской партии Грузии».

«Я считаю, что эту часть менять не нужно. Также считаю, что это тот вопрос, который не должны решать политические партии, а решение должно быть принято в результате всеобщего обсуждения», -сказал Гахария.

Напомним, что грузинские республиканцы призвали правительство прекратить финансирование Патриархии в размере 25 млн лари ежегодно.






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