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Власть признала свои действия преступными - Роман Гоциридзе
22.02.2017 15:14
Решение правительства, вернуть Службу банковского надзора в составе Национального банка является признанием того, что со стороны власти имели место преступные действия, считает председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.
По его же словам, "эта прихоть, и наступление на Национальный банк сыграли свою роль в обесценивании лари".
"Валютный фонд, и все ведущие международные организации были против того, чтобы вынести Службу банковского надзора из состава Национального банка. Они даже обратились коллективным письмом к премьер-министру, президенту, председателю парламента. Никто не принял во внимание их совет. За этим последовало приостановление программы фонда. Правительство не получило последний транш кредита. Из-за этого уже два года, как заморожен грант Евросоюза.
Тогда большинство преодолело вето президента - они упрямо не отступали назад. А сейчас, оказывается хорошо, чтобы Служба надзора была в Национальном банке! Хотя бы извинились перед людьми за тот ущерб, который причинили! Они должны возместить это из собственного кармана, чтобы другим был пример"- заявил Роман Гоциридзе.
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