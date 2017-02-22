Власть признала свои действия преступными - Роман Гоциридзе

22.02.2017 15:14 Решение правительства, вернуть Службу банковского надзора в составе Национального банка является признанием того, что со стороны власти имели место преступные действия, считает председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.



По его же словам, "эта прихоть, и наступление на Национальный банк сыграли свою роль в обесценивании лари".



"Валютный фонд, и все ведущие международные организации были против того, чтобы вынести Службу банковского надзора из состава Национального банка. Они даже обратились коллективным письмом к премьер-министру, президенту, председателю парламента. Никто не принял во внимание их совет. За этим последовало приостановление программы фонда. Правительство не получило последний транш кредита. Из-за этого уже два года, как заморожен грант Евросоюза.



Тогда большинство преодолело вето президента - они упрямо не отступали назад. А сейчас, оказывается хорошо, чтобы Служба надзора была в Национальном банке! Хотя бы извинились перед людьми за тот ущерб, который причинили! Они должны возместить это из собственного кармана, чтобы другим был пример"- заявил Роман Гоциридзе.















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