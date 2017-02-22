GNERC: Тарифы на природный газ в Грузии могут увеличиться уже летом

22.02.2017 17:29 Тарифы на природный газ в Грузии могут измениться уже летом 2017 года, заявил член Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) Гоча Шония в эфире телекомпании «Рустави 2».



Комиссия уже приступила к пересмотру тарифов. В GNERC заявляют, что это необходимо, поскольку тарифы на природный газ в Грузии не пересматривались с 2005 года. Гоча Шония отметил, что за 17 лет в энергетическом секторе и, в целом, в экономике страны произошли большие изменения.



«Тарифы в секторе природного газа не пересчитывались с 2005 года - это большой период. За это время в этом секторе произошло много изменений, появились новые игроки, были осуществлены новые инвестиции, произошло расширение компаний, соответственно регулирующая комиссия начинает тарифное регулирование с учетом новых обстоятельств», - сказал представитель GNERC.



Следует отметить, что снижение потребительских тарифов на природный газ было одним из предвыборных обещаний партии «Грузинская мечта» еще перед парламентскими выборами в 2012 году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

