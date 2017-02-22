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АЖД снижает плату за проезд из Баку в Тбилиси


22.02.2017   21:50
С первого апреля будут снижены тарифы на проезд на скоростном поезде Баку-Тбилиси-Баку № 38/37, сообщили Trend в среду в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В соответствии с курсом азербайджанского маната к швейцарском франку на сегодняшний день, плата за проезд из Баку в Тбилиси, включая пользование постельным бельем и комиссионные сборы, в плацкартном вагоне составляет 30,16 маната (17,44 CHF), в купейном вагоне – 44,50 маната (25,73 CHF), в СВ – 83,77 маната (48,44 CHF). После снижения тарифов плата за проезд по сегодняшнему курсу в плацкартном вагоне составит 24,54 маната (14,19 CHF), в купейном вагоне – 35,32 маната (20,43 CHF), в СВ – 58,43 маната (33,79 CHF).

Отметим, что в случае изменения соотношения курса маната к швейцарскому франку будет меняться и плата за проезд в манатном эквиваленте.






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