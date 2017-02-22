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Грузия продолжит борьбу за лари - министр экономики
22.02.2017 23:23
Грузия идет по пути поддержания национальной валюты и не намерена с него сворачивать, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, комментируя правительственную программу по снижению уровня долларизации экономики страны.
"Для нас принципиально важно решить проблему долларизации. Мы все хорошо понимаем, что уровень долларизации — это серьезный риск для нашей экономики. Поэтому, та политика ларизации, которая была выбрана правительством, является очень важным и долгосрочным направлением", - подчеркнул глава экономического ведомства.
Гахария убежден, что программа придаст больше устойчивости экономике страны и снизит зависимость от внешних шоков.
Напомним, план правительства подразумевает перевод части ипотечных кредитов в лари, запрет на выдачу потребительских кредитов в инвалюте, обязательное указание цен в национальной валюте и некоторые другие меры.
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