Грузия продолжит борьбу за лари - министр экономики

22.02.2017 23:23 Грузия идет по пути поддержания национальной валюты и не намерена с него сворачивать, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, комментируя правительственную программу по снижению уровня долларизации экономики страны.



"Для нас принципиально важно решить проблему долларизации. Мы все хорошо понимаем, что уровень долларизации — это серьезный риск для нашей экономики. Поэтому, та политика ларизации, которая была выбрана правительством, является очень важным и долгосрочным направлением", - подчеркнул глава экономического ведомства.



Гахария убежден, что программа придаст больше устойчивости экономике страны и снизит зависимость от внешних шоков.



Напомним, план правительства подразумевает перевод части ипотечных кредитов в лари, запрет на выдачу потребительских кредитов в инвалюте, обязательное указание цен в национальной валюте и некоторые другие меры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

