«Магтиком» против возложения расходов на операторов в связи со «скрытыми прослушиваниями»

23.02.2017 12:19 Компания сотовой связи "Магтиком" считает неприемлемым возложение расходов на операторов услуги электронной коммуникации в связи со "скрытыми прослушиваниями". Об этом говорится в заявлении "Магтиком", который news.ge предлагает без изменений:



"Магтиком", так же как и другие компании электронной коммуникации, подключилась к консультативному процессу уточнения/формирования содержания законопроекта, связанного со скрытыми следственными действиями, только на последнем этапе, однако авторы закона не разделили ни одно существенное замечание, предложенное "Магтиком".



"Магтиком" постоянно осуществляет значительные инвестиции с тем, чтобы отвечать современным технологическим вызовам, что является жизненно важным для отрасли телекоммуникаций. В то же время компания добросовестно платит возложенные на нее налоги всех видов, и стоимость лицензии, что в целом составляет сотни миллионов лари.



"Магтиком" еще раз выражает отрицательное отношение, и считает совершенно неприемлемым возложение на операторов службы электронной коммуникации какого либо вида расходов, в том числе непрогнозируемых и скрытых, для функционирования систем скрытых прослушиваний, предусмотренных законопроектом"- заявляет компания "Магтиком".

















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