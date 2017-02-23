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«Магтиком» против возложения расходов на операторов в связи со «скрытыми прослушиваниями»


23.02.2017   12:19
Компания сотовой связи "Магтиком" считает неприемлемым возложение расходов на операторов услуги электронной коммуникации в связи со "скрытыми прослушиваниями". Об этом говорится в заявлении "Магтиком", который news.ge предлагает без изменений:

"Магтиком", так же как и другие компании электронной коммуникации, подключилась к консультативному процессу уточнения/формирования содержания законопроекта, связанного со скрытыми следственными действиями, только на последнем этапе, однако авторы закона не разделили ни одно существенное замечание, предложенное "Магтиком".

"Магтиком" постоянно осуществляет значительные инвестиции с тем, чтобы отвечать современным технологическим вызовам, что является жизненно важным для отрасли телекоммуникаций. В то же время компания добросовестно платит возложенные на нее налоги всех видов, и стоимость лицензии, что в целом составляет сотни миллионов лари.

"Магтиком" еще раз выражает отрицательное отношение, и считает совершенно неприемлемым возложение на операторов службы электронной коммуникации какого либо вида расходов, в том числе непрогнозируемых и скрытых, для функционирования систем скрытых прослушиваний, предусмотренных законопроектом"- заявляет компания "Магтиком".







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