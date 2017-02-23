Армения-Грузия: в поисках транспортных альтернатив

23.02.2017 23:25 Сегодня начался двухдневный визит в Грузию правительственной делегации Армении, возглавляемой премьер-министром республики Кареном Карапетяном. Он встретился с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили, и хотя после завершения встречи стороны предпочли не разглашать деталей беседы, эксперты двух стран не сомневаются, что одной из основных тем переговоров было задействование альтернативных транзитных путей через территорию Грузии в направлении России, отмечает специальный корреспондент радиостанции «Эхо Кавказа» Ираклий Орагвелидзе.



Перед тем как премьер-министры Грузии и Армении встретились с глазу на глаз, состоялись переговоры в расширенном формате с участием членов кабинетов министров обеих стран. Однако ни до, ни после встречи главы грузинского и армянского правительств не раскрыли деталей переговоров и ограничились общими фразами по поводу укрепления двусторонних торговых отношений.



Между тем, по словам участвующего в переговорном процессе министра транспорта Армении Ваана Мартиросяна, одним из вопросов, который будет обсуждаться в ходе всего визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна, будет поиск альтернативных путей автомагистрали, связывающей Грузию с Россией. Однако, учитывая напряженные отношения между Грузией и Россией, армянская сторона будет с осторожностью подходить к этому вопросу, сообщил он перед вылетом из Армении.



Как известно, Армения кровно заинтересована в поиске альтернативной автомагистрали, так как единственная дорога, проходящая в Россию через Верхний Ларс, зачастую бывает заблокирована из-за сложных метеоусловий на этом участке.



Новую актуальность в ходе одной из последних встреч в формате Абашидзе-Карасин в Праге приобрело соглашение от 2011 года «О торговых коридорах». Оно дает сторонам возможность развивать транспортные коммуникации через самопровозглашенные республики Абхазия и т.н. Южная Осетия.



«Работа над договором продолжалась все это время. На данном этапе сначала наша сторона, а затем и российская должны подписать контракт со швейцарской компанией SGS, которая будет контролировать потоки грузов с обеих сторон. Затем начнется непосредственная реализация этого проекта», – заявил Абашидзе ИА «Sputnik Армения» 21 февраля.



По словам политолога Малхаза Мацаберидзе, несмотря на большую важность для Армении, открытие альтернативных магистралей будет сопряжено с рядом сложностей, одной из которых будет недвусмысленная позиция России по этому вопросу:



«Россия не заинтересована в экономическом усилении стран постсоветского пространства, так как в этом случае она утратит свою доминирующую роль. Поэтому она не спешит форсировать сообщение с Арменией. Думаю, переговоры будут вестись вокруг участка автомагистрали, проходящей через Цхинвали. Однако в свете грядущего референдума по переименованию оккупированных грузинских территорий в этом вопросе особых подвижек не предвидится, так как Россия пытается увязать признание захваченных территорий с открытием дорог, что для нас неприемлемо. Поэтому этот вопрос находится вне формата двусторонних отношений Армении и Грузии».



Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликян также полагает, что Армении не следует уповать на скорое открытие дорог, поэтому он выдвигает свои предложения по решению этой проблемы:



«Несмотря на наличие острой проблемы, в Москве она не видится такой критической, как в Ереване. Поэтому, несмотря на благожелательные жесты со стороны Тбилиси, они нереализуемы без России. Поэтому, когда говорят об альтернативе Верхнему Ларсу, то она есть в виде переправы из грузинского порта Поти в порт Кавказ (Россия). Эта переправа активно была задействована в прошлые годы, однако затем Армения перенесла акцент на автомобильные перевозки. Поэтому, когда мы видим, что на протяжении шести лет итоги переговоров «О торговых коридорах» не реализуются, мы должны задействовать железнодорожный маршрут, насколько это возможно».



По словам политолога Ники Читадзе, Грузия должна следовать закону об «Оккупированных территориях», который запрещает торговым представителям третьих стран перемещаться по этим территориям. Поэтому единственной дорогой по транзиту товаров между Грузией и Арменией должна оставаться магистраль, проходящая через Верхний Ларс.















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