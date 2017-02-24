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Грузии интересен белорусский опыт по развитию сельского хозяйства
24.02.2017 10:21
Грузия заинтересована в изучении белорусского опыта по развитию сельского хозяйства. Об этом в интервью программе "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1" заявил Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает БЕЛТА.
"Грузия, как и Беларусь, очень активно развивает сельскохозяйственное направление экономики. У нас, к сожалению, после распада Советского союза очень плачевный опыт по направлению сельского хозяйства. То, что вы смогли сохранить, развить и приумножить, в Грузии не произошло. В течение двух десятков лет наша сельскохозяйственная промышленность разваливалась, только сейчас мы начинаем активно развивать сельскохозяйственные процессы на селе. И в этом аспекте нас очень интересует белорусский опыт", - сказал Георгий Маргвелашвили.
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