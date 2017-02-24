Владелец компании «Магтиком» выразил недовольство законопроектом о прослушке

24.02.2017 12:08 У меня такое ощущение, будто хотите подчинить себе, а я хочу быть свободным с точки зрения бизнеса - заявил владелец компании "Магтиком" Гия Джохтаберидзе на заседании парламентского комитета юридических вопросов в связи с той частью проекта о скрытых прослушиваниях, которая касается собственно компаний электронных коммуникаций, и обязательств, связанных с ними.



"У нас должен быть штепсель, но без адаптера! Адаптер ваше дело! Прошу прощения, я пришел сюда для того, чтобы показать вам вопрос с точки зрения бизнеса. Должен быть "штепсель", и должен сказать, что "штепсель" находится здесь. Вы поточите себе палец, включите в штепсель, и так получите информацию, или приведете вещуна, и он прочтет его, это мне все равно. Подключайте к нему какую хотите аппаратуру, снимайте любую информацию, будет штепсель, но без адаптера!"- заявил Гия Джохтаберидзе на заседании комитета.



Владелец "Магтиком" напомнил депутатам, что "бизнес создает бюджет, а все остальное не дело бизнеса".



"У нас есть потерянные территории, но нет армии такой силы, чтобы бряцанием оружия вернуть их вместе с Сочи, как было до 1918 года. У нас нет этой возможности. Исходя из этого, мы тормозим, и стоим там, где стоим, вот так покорно. А если вы не можете стольких контролировать, тогда должны тормозить там, где вы можете это! У бизнеса есть обязательство, заплатить НДС и другие, мы обслуживаем "112" без всякого возмещения, мы платим два акциза, которые не должны платить. Срок лицензии не закончился, а мы его снова заплатили, о чем ни слова не сказали - страна нуждается, то и се, но эти обязательства?! Хватит уже! Мы не возьмемся ни за какую вашу аппаратуру. Придет один, лобиани хочет, второй хачапури хочет, третьему - подавай еще что-то… Мы не знаем, кто и что придумает по дороге! Это не мое дело. Заплатил я в бюджет? Там и затормозил, и все на этом! Компании, которые хорошо работают, не возьмут все на себя!"- заявил Гия Джохтаберидзе, и там же подчеркнул, что "ни один расход, ни один тетри, кроме того, что касается самой коммуникации, не потратит".



На заседании парламентского комитета юридических вопросов рассмотрение законодательного пакета, связанного со следственными действиями, проходит на фоне споров. Комитет рассматривает законодательные поправки вторым слушанием, постатейно.

















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