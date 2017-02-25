Поддержка свободной торговли с ЕС в Грузии

25.02.2017 16:34 В рамках действия кредитной линии EU4Business-ЕБРР для грузинских предпринимателей, включая фермеров, выращивающих орехи, экспортеров вин и мясной продукции, было проведено несколько практических семинаров по механизмам использования финансирования от ЕБРР и ЕС на закупку соответствующего оборудования, модернизацию производства и улучшения предоставляемых ими услуг.



"Грантовый компонент, предоставленный ЕС в рамках кредитной линии, очень важен для наших членов, так как период времени от выделения инвестиции до первого урожая составляет от трех до четырех лет", – отметил Заместитель главы ассоциации производителей орехов Георгий Манагадзе, принявший участие в одном из практических семинаров.



"Техническая помощь, предоставляемая в рамках кредитной линии, поможет нам эффективно сформировать инвестиционный план для членов, которые принимают участие в данной программе развития. Не смотря на то, что каждый производитель будет подаваться на получение кредита индивидуально, данная помощь может помочь нам выработать единый технический стандарт, который будет приносить выгоду отдельно каждому инвестору в нашей группе", – добавил г-н Манагадзе.



Предприниматели различных отраслей экономики могут выгодно использовать возможности новых торговых условий с ЕС. Среди них предприятия мебельной промышленности и текстиля, пищевая промышленность, оптовые поставщики автозапчастей, ИТ-компании и компании, работающие в сфере туризма.



Кредитную линию ЕБРР поддерживает финансирование ЕС в размере 19 млн евро в рамках инициативы EU4Business. Благодаря европейскому финансированию до 15% каждого займа, выделяемого СМП для приведения качества продукции в соответствии со стандартами DCFTA, могут быть превращены в грант.















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