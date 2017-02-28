До конца года без работы останутся тысячи человек - СМИ

28.02.2017 12:22 «Участились увольнения сотрудников из частных компаний. Процесс продолжится и до конца года тысячи человек будут уволены с работы. Проблема касается абсолютно всех сегментов, в том числе таких компаний, которые считаются самыми хорошими работодателями. Это касается как торгового сектора, так и банков и нефтекомпаний, у которых возникли проблемы из-за роста акцизного налога. По словам советника президента Грузии по экономическим вопросам Майи Меликидзе, в бизнес-секторе планируется сокращение, одной из причин которого является дисбаланс между спросом и поставкой. Поэтому на встрече с миссией МВФ одной из главных тем была проблема безработицы», - пишет газета «Резонанси».



«Довольно негативная тенденция в этом направлении. У меня есть коммуникация с представителями бизнес-сектора и они говорят, что планируется сокращение. Я не хочу называть компании, но среди них есть успешные компании», - отметила Меликидзе. На вопрос, связано ли сокращение кадров с валютными колебаниями, советник президента заявила, что частный сектор называет другую причину. «Представители бизнеса говорят, что причиной этого стал экономический рост, который составил 2,2%. Это, в свою очередь, приводит к снижению спроса. Поэтому, согласно логике рыночной экономики, когда потребляешь меньше, то и поставлять нужно меньше. А поставками занимается частный сектор, а когда заказов мало, то первый удар приходится по кадрам», - пояснила Майя Меликидзе. Официальная статистика трудоустройства подтверждает, что в частном секторе дела ухудшаются. Как видно, хорошо дела не шли и в прошлые годы. По данным Грузстата, в 2015 году доля частного сектора в трудоустройстве по сравнению с прошлым годом сократилась и составила 84,6%, в 2014 году было 85,6%. Противоположная тенденция наблюдается в госсекторе, где количество работников растет. В частности, в 2014 году эта доля составляла 14,4%, а в 2015 году - 15,4%», - отмечает издание.



«Следует учесть и то, что в 2014 году экономическое положение было не таким тяжелым. В 2015 году проблемы были такими же, что и в 2016 году. Следовательно, дела стали идти хуже. В последние месяцы в торговом секторе с работы уволили тысячи человек и эта тенденция продолжается. По информации Объединенных профсоюзов, за последние три месяца 2016 года работу потеряло около 4000 человек. Пока неизвестно, сколько из них работало в частном секторе, но факт, что количество очень велико. По словам заместителя председателя Объединенных профсоюзов Гочи Александрия, рост безработицы вызван экономическими проблемами. «В последнее время участились увольнения как в частном, так и в госсекторе. Это не временное явление. В будущем работу потеряет еще больше человек. Например, из предприятия «Азот» уволили 350 человек. Поднявшийся протест спас от увольнения еще 450 человек, но угроза по-прежнему есть. К сокращению кадров приводит экономическое состояние, что связано и с валютным курсом. Но самое большое влияние на это оказало увеличение акцизного налога. Изменения в налоговом кодексе привели к росту цен, что отразилось на потреблении и создало проблемы компаниям. В экспорт-импорте у нас дисбаланс и это также плохо отражается на безработице, особенно в тех сферах, где есть широкое потребление», - пояснил Александрия, по словам которого, это касается предпринимательства и торгового сектора, где идет тотальное увольнение», - заключает издание.















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