Грузия предлагает Беларуси обмен опытом по развитию сотрудничества с Китаем

01.03.2017 19:13 Грузия предлагает Беларуси обмен опытом по развитию сотрудничества с Китаем. Об этом сообщил сегодня Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на переговорах в расширенном составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы с вами коснулись международных вопросов, и я особо хочу подчеркнуть нашу заинтересованность в обмене опытом по направлению сотрудничества с Китаем. Мы акцентируем этот вопрос в нашей внешней экономической политике. Интерес Китая в регионе очень значим, и мы заинтересованы сотрудничать с вами и в данном вопросе", - заявил грузинский лидер.



Георгий Маргвелашвили выразил уверенность, что в будущем появятся новые возможности для более тесного сотрудничества Беларуси и Грузии на международной арене. Он подчеркнул высокий уровень понимания между двумя государствами и народами, а также на уровне лидеров Беларуси и Грузии.



"Будущее наших очень динамично растущих отношений явно интересно и имеет большую перспективу", - добавил Президент Грузии.















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