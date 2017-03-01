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Грузия и Беларусь подписали экономические соглашения
01.03.2017 21:51
В рамках визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Минск был подписан ряд двусторонних соглашений. Об этом сообщает пресс-служба президента Грузии.
В частности, подписано соглашение между правительством Грузии и правительством Беларусии о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также соглашение о воздушном сообщении.
Соответствующие документы с грузинской стороны подписал министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, а с белорусской — министр иностранных дел Владимир Макей и министр транспорта Анатолий Сивак.
Стороны отметили, что подписанные соглашения будут способствовать росту инвестиций и расширению торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Белоруссией.
Визит президента Георгия Маргвелашвили и грузинской делегации в Минск завершится 2 марта.
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