Грузия и Беларусь подписали экономические соглашения

01.03.2017 21:51 В рамках визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Минск был подписан ряд двусторонних соглашений. Об этом сообщает пресс-служба президента Грузии.



В частности, подписано соглашение между правительством Грузии и правительством Беларусии о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также соглашение о воздушном сообщении.



Соответствующие документы с грузинской стороны подписал министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, а с белорусской — министр иностранных дел Владимир Макей и министр транспорта Анатолий Сивак.



Стороны отметили, что подписанные соглашения будут способствовать росту инвестиций и расширению торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Белоруссией.

Визит президента Георгия Маргвелашвили и грузинской делегации в Минск завершится 2 марта.















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