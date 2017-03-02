Премьер считает правильными шаги правительства в контексте фискальной политики

02.03.2017 17:47 По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, экономическое развитие страны в 2017 году началось успешно. Премьер говорил о возросших экономических показателях.



"Мы взяли хороший старт. По данным Национальной службы, статистика за январь была очень успешной. Реальный 5,2% рост внутреннего валового продукта является результатом, который следует приветствовать. А также важно, что во время анализа этого параметра мы видим немало очень важных показателей. Например, экспорт в январе увеличился на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оборот НДС возрос почти на 21%. На 33% увеличилось количество вновь зарегистрированных предприятий и т.д. Туризм возрос больше чем на 30%, так что думаю, мы очень хорошо начали "- заявил Георгий Квирикашвили.



Он поблагодарил министра финансов Дмитрия Кумсишвили за работу, проделанную с Валютным фондом.



"Должен дать позитивную оценку работе экономической команды с Валютным фондом. Господин Дмитрий, большое спасибо. Закончилась важнейшая работа. Валютный фонд открыл новую программу для Грузии, что означает прямое финансирование в бюджете, и зеленый свет для всех международных финансовых институтов в отношении Грузии с точки зрения финансирования.



Это означает, что наши шаги в направлении фискальной политики являются абсолютно правильными. Программа из четырех пунктов весьма успешная. Зеленый свет с точки зрения финансирования из международных финансовых институтов означает, что наша программа пространственного развития обязательно будет осуществлена, что со своей стороны означает совсем другой уровень экономической динамики страны"- отметил премьер-министр Грузии.



















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