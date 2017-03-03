Как отличить максимально прибыльные игровые автоматы?

03.03.2017 10:14



ИЗУЧАЕМ ТАБЛИЦУ ВЫПЛАТ



Всё, что нужно знать о прибыльности игровых автоматов, кроется в таблице выплат. Там можно получить всю необходимую для анализа прибыльности информацию. Таблица выплат предусмотрена в слотах всех игорных заведений. К примеру, посетив сайт



ОЦЕНКА УРОВНЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ



В таблице выплат каждого игрового автомата, как уже отмечалось ранее, перечислены все выигрышные последовательности и соответствующим им множители. По значению коэффициентов можно определить степень щедрости игрового автомата. Высокие коэффициенты выплат означают, что везучие игроки, собравшие на линиях 3-5 одинаковых картинок, получат достаточно солидную сумму – денег или ДЕМО кредитов, что зависит от выбранного формата игры (платно или на интерес). В рамках каждого слота есть целый набор множителей, количество которых зависит от общего числа символов. Чтобы сравнить несколько разных игровых автоматов по критерию уровня коэффициентов, следует рассчитать среднее значение, сложив все множители и разделив на их количество. Результат такого несложного математического расчёта покажет некую усреднённую величину, которую можно сравнивать с аналогичными показателями других автоматов с целью поиска самого выгодного из них. Также допускается сравнение в отдельности минимального, максимального множителя и коэффициента из середины диапазона. Такая оценка более простая и быстрая, но не всегда точна.





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