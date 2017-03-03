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В 2017 году административные расходы вместо обещанных 10% будут сокращены на 3%
03.03.2017 12:01
Сокращение т.н. административных расходов не достигает 10% предела - говорится в исследовании неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия".
В конце января текущего года были опубликованы некоторые данные по выполнению государственного бюджета 2016 года. А закон о государственном бюджете 2017 года парламент принял 14 декабря 2016 года.
Организация исследовала показатели выполнения бюджета 2016 года, и то, насколько произошло 10% сокращение т.н. административных расходов по закону бюджета 2017 года, как это было анонсировано правительством.
Примечательно, что в 2016 году с точки зрения доходов, и в частности налоговых поступлений, проблемы выполнения не было, однако выявились проблемы в связи с выполнением платежей отдельными бюджетными организациями, и в результате в связи с эффективным прогнозированием бюджета.
В 2017 году значительно увеличилось финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры (на 286 миллионов лари-29%), и Министерства образования и науки (на 167 миллионов лари-17%).
А также в целом на 59 миллионов лари (-4,04%) снизилось трудовое возмещение государственного бюджета. Несмотря на эти позитивные шаги, в бюджете текущего года по-прежнему есть много проблем, вызовов, и вопросов в связи с распоряжением средствами министерств, программностью бюджета, и вообще с эффективной тратой бюджета.
Наряду с этим следует отметить, что сокращение т.н. административных расходов не достигает 10% предела. Из административных расходов (что грубо включает статью возмещения труда и услуги) снижается только возмещение труда на 59 миллионов лари.
В целом т.н. административные расходы государственного бюджета фактически сокращаются на 32 миллиона лари (1,3%), а совокупного бюджета (прогнозного) на 79 миллионов лари (2,5%).
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