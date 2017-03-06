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ЕС продолжает способствовать торговле между Азербайджаном и Грузией
06.03.2017 19:35
1 марта 2017 года Глава делегации Европейского Союза в Азербайджане, посол Малена Maрд приняла участие в заседании руководящего комитета проекта, призванного помогать развитию пограничных пунктов пропуска между Грузией и Азербайджаном, вместе с представителями ПРООН и чиновниками двух вышеуказанных стран. Заседанию предшествовала официальная церемония заложения первого камня комплекса таможенного терминала в Товузском районе Азербайджана. Данный комплекс станет логистическим центром азербайджано-грузинской границы, предлагая высококачественную инфраструктуру для прохождения таможенного оформления, экспорта и импорта.
Данный проект получает поддержку финансирования ЕС в размере более 2 млн евро.
"Проект поддерживает правительства Азербайджана и Грузии в обеспечении безопасности на их границах и в упрощении законного пересечения границы людьми и товарами через пункт пропуска Красного моста – основного пункта пересечения границы двух стран", – объяснила на церемонии посол ЕС Мард. "Этот проект часть амбициозного плана ЕС по содействию развитию торговли в данном регионе и поддержке экономической диверсификации Азербайджана".
Проект "Поддержка развития пограничного пункта пропуска Красный мост между Грузией и Азербайджаном" также способствует законному пересечению границы товарами и людьми через пункт пропуска Красный мост – основной пограничный пункт пропуска между двумя странами.
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