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За неделю выявлено 682 факта налогового правонарушения - Служба доходов
07.03.2017 18:18
По информации Службы доходов Министерства финансов, за неделю были выявлены 682 факта налогового правонарушения.
Ведомство сообщает, что с 27 февраля 2017 года по 5 марта включительно Департамент налогового мониторинга Службы доходов в результате текущих мероприятий контроля, осуществленных по всей стране, выявил 682 факта налоговых правонарушений.
"В частности офицеры Департамента налогового мониторинга проверили 6705 налогоплательщиков.
В результате проверки были выявлены следующие налоговые правонарушения: 98 фактов транспортировки товаров без электронных товарных накладных; 99 случаев осуществления с нарушением правила экономической деятельности, установленного законодательством Грузии; 485 фактов не использования контрольно-кассового аппарата во время расчета с потребителем наличными деньгами"- говорится в заявлении ведомства.
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