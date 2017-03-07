Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на отметке 6.75%

07.03.2017 19:57 Комитет монетарной политики Национального банка Грузии (НБГ) сегодня принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной. И она вновь составляет - 6.75%.



Как сообщает Нацбанк, согласно существующему прогнозу, как и было заявлено, ожидается, что в течение 2017 года инфляция Индекса потребительских цен (ИПЦ) под влиянием разовых факторов временно увеличится и сохранится на уровне выше целевых показателей.



«По предварительным данным, в январе 2017 года экономический рост был высоким, однако, отклонение от потенциального уровня экономики пока что отрицательное. Следовательно, внутренний спрос остается слабым. Вместе с тем, росту последнего способствует существующий темп кредитования. Позитивные тенденции сохраняются и во внешнем секторе. В начале 2017 года наблюдается тенденция роста экспорта товаров. Продолжают рост и доходы от туризма. Также, сравнительно с прошлым годом значительно увеличился объем денежных переводов, однако этот показатель вновь уступает уровню 2014 года. При этом следует отметить и рост импорта.



Нацбанк Грузии и в будущем продолжит наблюдение за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и воспользуется всеми имеющимися инструментами для обеспечения стабильности цен», - говорится в информации НБГ.



Следующее заседание Комитет монетарной политики Национального банка Грузии пройдет 2 мая 2017 года.















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