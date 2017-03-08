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В Тбилиси выросли тарифы на проезд в маршрутных такси


08.03.2017   13:47
С сегодняшнего дня тариф в городских маршрутных такси возрос на 10 тетри.

«Согласно решению компании «Тбилисский микроавтобус», установленный тариф в 80 тетри не изменился, однако принято решение увеличить стоимость проезда в маршрутках, курсирующих на короткие расстояния. Поездка подорожает с 40 до 50 тетри», -говорится в заявлении компании.

Руководство «Тбилисского микроавтобуса» объясняет необходимость этих мер нехваткой средств для регулярного проведения ремонта подвижного состава .






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