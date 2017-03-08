«McDonald's» в Грузии признан лучшим в Европе

08.03.2017 20:47 "McDonald's" в Грузии признали лучшим в Европе. Центральный офис Европы крупнейшей сети ресторанов мира в результате исследования 2016 года присвоил почетную награду "McDonald's Georgia".



"McDonald's" на сегодня оперирует более чем в 100 странах, и ежегодно ведет комплексную оценку рынков по разным критериям. На этот раз награда досталась Грузии как выдающемуся рынку Европы. Получение награды среди таких стран, как Австрия, Бельгия, Португалия, Финляндия и т.д. возлагает на нас еще больше ответственности и стимула для будущего развития"- говорит генеральный директор "McDonald's Georgia" Тенгиз Капанадзе.



Видение и стратегические приоритеты компании, услуга и чистота, ориентированность на потребителя, внедрение инноваций, качество и контроль качества, развитие и результаты бизнеса - это те индикаторы, по которым "McDonald's Georgia" показал особые результаты, и получил награду.



"McDonald's Georgia" был одним из первых, который вместе с несколькими ведущими европейскими странами успешно внедрил новую платформу услуги, и разделил свой опыт европейскому рынку. Совсем недавно "McDonald's Georgia" предложил потребителям еще одну инновацию - киоски для заказа, которые предназначены для более простой и быстрой модели обслуживания, адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, и фокусируются на комфорт потребителей.



Недавно в Тбилиси открылся логистический центр "McDonald's", рассчитанный на обслуживание 30 ресторанов, и по своим масштабам является крупнейшим в Закавказье, а по стандартам входит в высшую категорию. Компания получает продукцию из лучших предприятий Европы, и предлагает потребителям питание высшего качества.



Первый ресторан "McDonald's" был открыт в Грузии в 1999 году, и на сегодня объединяет 11 ресторанов, в текущем году компания планирует открыть еще один ресторан в Кутаиси. В "McDonald's Georgia" работают 930 сотрудников, средний возраст которых 20-22 года, и ежегодно обслуживают около 15 000 гостей.



"McDonald's Georgia" получил много наград как за качество и обслуживание, так и создание зданий с оригинальным дизайном и архитектурой.

















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