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Инфляция в Грузии в феврале составила 1,7%, годовая - 5,5%
09.03.2017 20:05
Инфляция в Грузии в феврале 2017 года в сравнении с январем того же года составила 1,7%. По информации Национальной службы статистики Грузии, годовая инфляция (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) достигла 5,5%.
За последний месяц цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (на 1,7%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,1%), а также на товары и услуги в сфере транспорта (на 3,5%). В частности, на 6,7% подорожали овощные и бахчевые, на 2,7% — мясо и мясная продукция, на 5% — стоимость эксплуатации личных транспортных средств, на 9,4% — табачные изделия.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены в группе транспорта выросли на 17,4%, в том числе эксплуатация личных транспортных средств подорожала на 26,3%. Рост цен на продовольствие и безалкогольную продукцию составил 5,5%, алкогольные напитки и табачные изделия в течение года подорожали на 16,3%.
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