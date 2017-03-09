Экспорт грузинского вина в январе-феврале увеличился почти вдвое

09.03.2017 20:33 Грузия в январе-феврале экспортировала 8 млн. 777,3 тыс. бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 л), что в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2016 г., сообщает национальное агентство вина Минсельхоза республики.



Выручка от экспорта грузинского вина, который осуществлялся на рынки 32 стран, также выросла в 1,9 раза - до $20,5 млн.



По информации ведомства, наибольший объем экспорта вина пришелся на Россию, поставки на рынок которой выросли по сравнению с январем-февралем 2016 г. в 2,2 раза - до 5 млн. 717,3 тыс. бутылок (65,1% общего объема экспорта).



В пятерку основных импортеров грузинского вина входят Украина, куда было поставлено 859,8 тыс. бутылок, а также Китай, Казахстан и Польша. Наряду с традиционными рынками, экспорт вина значительно вырос в США, Канаду, Германию и другие страны Европы.



Грузия в 2016 г. экспортировала около 50 млн. бутылок виноградного вина, что на 38% больше, чем в 2015 г.















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