Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экспорт грузинского вина в январе-феврале увеличился почти вдвое


09.03.2017   20:33
Грузия в январе-феврале экспортировала 8 млн. 777,3 тыс. бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 л), что в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2016 г., сообщает национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от экспорта грузинского вина, который осуществлялся на рынки 32 стран, также выросла в 1,9 раза - до $20,5 млн.

По информации ведомства, наибольший объем экспорта вина пришелся на Россию, поставки на рынок которой выросли по сравнению с январем-февралем 2016 г. в 2,2 раза - до 5 млн. 717,3 тыс. бутылок (65,1% общего объема экспорта).

В пятерку основных импортеров грузинского вина входят Украина, куда было поставлено 859,8 тыс. бутылок, а также Китай, Казахстан и Польша. Наряду с традиционными рынками, экспорт вина значительно вырос в США, Канаду, Германию и другие страны Европы.

Грузия в 2016 г. экспортировала около 50 млн. бутылок виноградного вина, что на 38% больше, чем в 2015 г.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклия в Грузии начнется осенью 2017 года
Cтартапы от грузинских разработчиков оказались в числе лучших на выставке Mobile World Congress
Минфин: Страхование депозитов гарантирует стабильность вкладов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Туск избран председателем Европейского Совета на второй срок
Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане в 2001-2016гг сократился до 12%
Уволенные Теей Цулукиани сотрудники выиграли дело против Минюста Грузии в суде
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна