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Офис программы ЕС по энергетике открылся в Тбилиси


10.03.2017   20:08
Региональный офис программы ЕС по развитию сферы энергетики в странах Восточного партнерства — EU4Energy, открылся в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте министерства энергетики Грузии.

Соглашение о задействовании новой программы было подписано международной организацией "Энергетическое сообщество" и Европейской комиссии в июне 2016 года. Эта программа является продолжением программы регионального сотрудничества ЕС в энергетической сфере INOGATE.

Программа рассчитана на четыре года и покрывает шесть стран — Молдову, Украину, Армению, Грузию, Азербайджан и Беларусь.

"Одним из фундаментальным принципом Евросоюза является высокое качество сотрудничества во всех сферах, который подразумевает создание единого рынка в секторе энергетики, действующего по принципу конкуренции, где будет важна безопасности подачи энергетических ресурсов, а ее гарантов является признание принципа солидарности" — заявил министр энергетики Кахи Каладзе на открытии офиса.

EU4Energy будет заниматься вопросами газа, электроэнергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Общей координацией программы будет заниматься секретариат Энергетического сообщества. Бюджет программы 6,8 миллионов евро.






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