Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НБГ ужесточает контроль за работой пунктов обмена валюты


11.03.2017   17:33
Национальный банк Грузии призывает граждан сообщать о случаях нарушения потребительских прав в обменных пунктах страны.

Президент Нацбанка Коба Гвенетадзе распространил заявление в связи с участившимися жалобами граждан о несоответствии курса валют, указанных на табло с курсом в кассах. По словам Гвенетадзе, за два месяца 2017 года Нацбанк закрыл 32 обменных пункта и продолжает следить за их работой.

«В соответствии со строгими стандартами, пункты обязаны размещать табло с курсом продажи и покупки валют, также они обязаны разъяснить потребителю информацию об обменном курсе и комиссионных и передавать ему информацию об операции. Из-за нарушений правил, установленных Национальным банком, с января 2017 года было упразднено 32 обменных пункта», - пишет Гвенетадзе на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на сегодняшний день в Грузии работает до тысячи обменников, которые трудно контролировать. «С одной стороны, мы пытаемся сделать все для защиты прав потребителей, но, с другой стороны, проявляем осторожность, чтобы слишком строгими правилами не создать риска перехода этой сферы на черный рынок», - отметил Гвенетадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия торжественно приняла шестимиллионного туриста (+видео)
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси
Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СГБ не подтверждает факт похищения сотрудника управления по особым поручениям МВД Грузии в Шида Картли
Президент Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ надеются организовать встречу Саргсян-Алиев
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна