НБГ ужесточает контроль за работой пунктов обмена валюты

11.03.2017 17:33 Национальный банк Грузии призывает граждан сообщать о случаях нарушения потребительских прав в обменных пунктах страны.



Президент Нацбанка Коба Гвенетадзе распространил заявление в связи с участившимися жалобами граждан о несоответствии курса валют, указанных на табло с курсом в кассах. По словам Гвенетадзе, за два месяца 2017 года Нацбанк закрыл 32 обменных пункта и продолжает следить за их работой.



«В соответствии со строгими стандартами, пункты обязаны размещать табло с курсом продажи и покупки валют, также они обязаны разъяснить потребителю информацию об обменном курсе и комиссионных и передавать ему информацию об операции. Из-за нарушений правил, установленных Национальным банком, с января 2017 года было упразднено 32 обменных пункта», - пишет Гвенетадзе на своей странице в Facebook.



Он добавил, что на сегодняшний день в Грузии работает до тысячи обменников, которые трудно контролировать. «С одной стороны, мы пытаемся сделать все для защиты прав потребителей, но, с другой стороны, проявляем осторожность, чтобы слишком строгими правилами не создать риска перехода этой сферы на черный рынок», - отметил Гвенетадзе.















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