Азербайджан стал крупнейшим инвестором Грузии в 2016 году

11.03.2017 19:03 Объем прямых зарубежных инвестиций в Грузию в 2016 году, по предварительным данным, составил более 1,6 миллиарда долларов, что на 22% больше предварительных и на 5% уточненных данных за 2015 год.



Согласно предварительным данным Национальной службы статистики «Сакстат», список крупнейших прямых иностранных инвесторов в Грузии в 2016 году выглядит следующим образом:



Азербайджан — 578 миллионов долларов;

Турция — 272 миллиона долларов;

Великобритания — 121 миллион долларов;

Нидерланды — 95 миллионов долларов;

Чехия — 93 миллиона долларов;

Люксембург — 79 миллионов долларов;

Панама — 78 миллионов долларов;

США — 45 миллионов долларов;

Кипр — 38 миллионов долларов.





Другие страны осуществили инвестиции на 246 миллионов долларов. Примечательно, что на Азербайджан приходится 35% от общего объема инвестиций. На Турцию, объем инвестиций из которой в 2016 году вырос на 272%, приходится 16,5%.



Как видно из списка «Сакстата», в число крупнейших инвесторов входят Панама и Кипр — оффшорные зоны, которые используются многими грузинскими компаниями для осуществления реинвестиций.



Больше всего инвестиций в 2016 году – 645 миллионов долларов, было вложено в сферу транспорта и связи, что составило 39% от общего объема инвестиций, поступивших в страну.



Топ-10 секторов для инвестиций в Грузии выглядит следующим образом:



Транспорт и связь — 645 миллионов долларов;

Энергия — 203 миллиона долларов;

Строительство — 163 миллиона долларов;

Финансовый сектор — 136 миллионов долларов;

Обрабатывающая промышленность — 120 миллионов долларов;

Гостиницы и рестораны — 111 миллионов долларов;

Недвижимость — 70 миллионов долларов;

Горнодобывающая промышленность — 38 миллионов долларов;

Здравоохранение — 27 миллионов долларов;

Сельское хозяйство — 10 миллионов долларов.

Другие отрасли привлекли инвестиции на сумму 122 миллиона долларов.















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