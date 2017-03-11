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Азербайджан стал крупнейшим инвестором Грузии в 2016 году


11.03.2017   19:03
Объем прямых зарубежных инвестиций в Грузию в 2016 году, по предварительным данным, составил более 1,6 миллиарда долларов, что на 22% больше предварительных и на 5% уточненных данных за 2015 год.

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики «Сакстат», список крупнейших прямых иностранных инвесторов в Грузии в 2016 году выглядит следующим образом:

Азербайджан — 578 миллионов долларов;
Турция — 272 миллиона долларов;
Великобритания — 121 миллион долларов;
Нидерланды — 95 миллионов долларов;
Чехия — 93 миллиона долларов;
Люксембург — 79 миллионов долларов;
Панама — 78 миллионов долларов;
США — 45 миллионов долларов;
Кипр — 38 миллионов долларов.


Другие страны осуществили инвестиции на 246 миллионов долларов. Примечательно, что на Азербайджан приходится 35% от общего объема инвестиций. На Турцию, объем инвестиций из которой в 2016 году вырос на 272%, приходится 16,5%.

Как видно из списка «Сакстата», в число крупнейших инвесторов входят Панама и Кипр — оффшорные зоны, которые используются многими грузинскими компаниями для осуществления реинвестиций.

Больше всего инвестиций в 2016 году – 645 миллионов долларов, было вложено в сферу транспорта и связи, что составило 39% от общего объема инвестиций, поступивших в страну.

Топ-10 секторов для инвестиций в Грузии выглядит следующим образом:

Транспорт и связь — 645 миллионов долларов;
Энергия — 203 миллиона долларов;
Строительство — 163 миллиона долларов;
Финансовый сектор — 136 миллионов долларов;
Обрабатывающая промышленность — 120 миллионов долларов;
Гостиницы и рестораны — 111 миллионов долларов;
Недвижимость — 70 миллионов долларов;
Горнодобывающая промышленность — 38 миллионов долларов;
Здравоохранение — 27 миллионов долларов;
Сельское хозяйство — 10 миллионов долларов.
Другие отрасли привлекли инвестиции на сумму 122 миллиона долларов.






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