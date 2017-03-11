Тбилиси примет первый форум о перспективах грузинской экономики

11.03.2017 22:04 В Тбилиси 20 марта пройдет первый ежегодный форум «Экономика Грузии: перспективы и вызовы». Соответствующее сообщение размещено на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Цель мероприятия - исследование финансовых рынков Грузии, инвестиционных возможностей и вызовов, а также тенденций во всех ключевых отраслях промышленности страны.



Участниками форума станут свыше 300 топ-менеджеров, представляющих муниципалитеты, деловые круги, посольства, международные организации и ассоциации. Они обсудят действия, ставящие целью совершенствование рынка венчурного капитала и облегчение доступа к финансовым ресурсам для местных компаний. Кроме того, госорганам расскажут о важнейших вопросах, касающихся предпринимательства, привлечения средств и значительных объемов инвестиций.



Одновременно с форумом состоится корпоративный шоп-фестиваль, на котором компании смогут представить посетителям свои товары и услуги, наладить партнерские отношения и привлечь новых клиентов с помощью особых условий и цен, сообщает агентство Тренд.















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