Туроператоры не ожидают снижения числа туристов из-за беспорядков в Батуми

13.03.2017 16:05 Батуми — жемчужина грузинского черноморского побережья, туристический и деловой центр страны. Правительство Грузии позиционирует этот город, как главное туристическое направление, где последние десять лет наблюдается строительный бум. Беспорядки в ночь на 12 марта произошли в Батуми за два месяца до открытия туристического сезона.



Разъяренная толпа в течение 12 часов громила автомобили, кидала в представителей правоохранительных органов брусчатку, в ход пошли и коктейли Молотова. Отряд специального назначения сначала действовал сдержанно, но после соответствующего приказа, разогнал недовольных за пятнадцать минут, используя слезоточивый газ и резиновые пули.



События жаркой батумской ночи попали, в основном, объективы русских служб международных СМИ. Возможно, причиной этого является то, что именно туристы из постсоветского пространства чаше всех отдыхают в Грузии.



Издание СОВА заинтересовалась, как туристы отреагировали на события батумской ночи. Мы побеседовали с представителями грузинских туристических агентств и выяснили, что беспорядки в Батуми по счастливой случайности имели место задолго до начала сезона. Туроператоры надеются, что погромы в аджарской столице не повлияют на поток туристов этим летом.



Ираклий Гвенетадзе, менеджер по туризму в Levontravel: «В связи с ситуацией, которая произошла в ночь на 12 марта в Батуми, мы не получили ни одной отмены запроса на путёвку в Грузию. Стоит учесть, что сейчас не сезон и в целом продано небольшое количество путёвок. На следующий месяц всего около десяти. Но в разгар туристического сезона такие ситуации, обычно, довольно сильно влияют на спрос путёвок. Это бы ударило по туристическому бизнесу довольно серьёзно.



Робинзон Амаглобели, владелец Robinzon Journey: Туры в Батуми и в Грузию в целом пока никто не отменял. Слава богу, что это произошло не летом, в разгар сезона в Батуми. Сейчас этот ужас увидели немногие туристы, но в целом, если мы хотим быть безопасной и привлекательной страной для туристов, то такого не должно происходить вообще.



Туристический сезон в Батуми откроется с начала мая и продлится до конца октября.



"СОВА"











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