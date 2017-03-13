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Грузинским стартаперам дается возможность выйти на иранский рынок


13.03.2017   20:18
В рамках визита Агентства инноваций и технологий Грузии в Иран в научно-технологическом парке города Язд открылся иранско-грузинский Центр технологической передачи.

Стартаперам, желающим выйти на 80-миллионный иранский рынок, представляется возможность использовать этот центр, как рабочее пространство. В рамках визита агентство также провело встречи для рассмотрения будущего сотрудничества с лабораторией биотехнологий, существующей в научно-технологическом парке Язда, с IT и технологическими компаниями, представительством Министерства науки, и руководством парка науки и технологий.

В формате круглого стола агентство ознакомило с инвестиционной средой Грузии иранских компаний, заинтересованных в открытии представительства в Грузии. Целью визита является углубление сотрудничества между странами, предусматривающего развитие инноваций и технологий в Грузии, содействие Startup, и их внедрению на 80 миллионном рынке Ирана.

Сотрудничество будет содействовать грузинским стартаперам во входе и развитии своего бизнеса. Напомним, что в ходе визита в Иран между агентством и научном и технологическим парком города Язда был оформлен меморандум о взаимном сотрудничестве, главным предметом которого является углубление сотрудничества между двумя странами с целью развития Startup, инноваций и технологий.







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