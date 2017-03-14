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Премьер предложил построить в Гудаури конференц-центр с видом на 360 градусов
14.03.2017 17:24
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступает с инициативой строительства в одной из самых высоких точек Гудаури центра конференции с обзором на 360 градусов.
С этой инициативой премьер-министр страны выступил на сегодняшнем заседании правительства.
По инициативе Георгия Квирикашвили, центр следует построить в одной из самых высоких точек, куда будет доходить канатная дорога Гудаури. Премьер-министр поручил подбор соответствующего места для строительства Министерству экономики и устойчивого развития, и Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По информации администрации правительства, проект конференц-центра будет осуществлен по примеру европейских аналогов, которые круглый год успешно функционируют почти с 365 дневной нагрузкой.
По мнению премьера, существование такого пространства в Гудаури значительно будет содействовать развитию туризма.
В случае заинтересованности частного сектора в проекте, будут рассмотрены вопросы об инвестиционном партнерстве.
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