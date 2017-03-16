В Грузии выявлена преступная деятельность в сфере телефонных коммуникаций

16.03.2017 11:45 Следственная служба министерства финансов выявила международные преступные факты, совершенные в сфере телефонной коммуникации разными организованными группами, сообщает пресс-служба следственной службы.



"Согласно грузинскому законодательству, для телефонных компаний тариф международного звонка за 1 минуту значительно превышает тариф местного звонка и в то же время облагается налогом на акциз. По информации следственной службы, члены организованной группы с помощью электронного устройства «Сим-бокс» переделывали международные телефонные звонки в большом количестве в местные звонки и подавали их потребителям без выплаты каких-либо налогов.



«Подобные действия преступных групп не только наносили серьезный финансовый ущерб грузинским телефонным компаниям и государственному бюджету, но и тормозили развитие телекоммуникационной отрасли. Из разных жилых домов в Батуми и Тбилиси следственная служба изъяла 10 единиц электронных устройств «Сим-бокс», - заявляют в следственной службе.



Следствие по делу ведется по статьям 185, 192 и 218 УК Грузии, что подразумевает лишение свободы на срок до 8 лет. Следственная служба продолжает интенсивно работать над идентификацией вовлеченных в преступную группу лиц, а также над обнаружением незаконно размещенных «Сим-боксов»",- говорится в сообщении ведомства.















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