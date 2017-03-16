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Украина ввела санкции против российских банков
16.03.2017 17:16
Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти структур российских госбанков сроком на год. Указ об этом обнародован на сайте президента Украины.
Ограничения касаются украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).
В среду НБУ предложил ввести в отношении этих банков санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины, сообщает BBC.
"Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобных операций", - уточнил замглавы НБУ Яков Смолий.
Ранее докапитализация украинских филиалов российских банков осуществлялась преимущественно за счет капитала материнских структур.
Как сообщила зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова, сейчас обязательства банков с российским госкапиталом перед украинскими физическими и юридическими лицами составляют 36 млрд гривен (1,34 млрд долларов), тогда как их кредитные портфели - 150 млрд гривен (5,58 млрд долларов).
Другие банки с участием российского капитала, в частности, "Альфа-банк", в санкционный список НБУ не попали.
В Кремле заявили, что санкции против российских банков в Украине противоречат международному праву, и пообещали, что Москва будет защищать интересы российских банков.
Между тем, как утверждает пресс-служба Банка России, негативное решение по российским банкам в Украине не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость.
"По сделанным оценкам, с учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость", - говорится в заявлении российского ЦБ.
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