В Венгрии открыта кредитная линия в 85 млн евро для торговых отношений с Грузией

17.03.2017 12:04 Один из банков Венгрии для торгово-экономических отношений с Грузией открыл кредитную линию стоимостью 85 миллионов евро, которая должна поддержать грузинско-венгерское бизнес сотрудничество.



Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, проведенной в Министерстве иностранных дел вместе с министром Джанелидзе.



Гость отметил, что Венгрия ежегодно выдает стипендию 50 грузинским студентам, которые учатся у них.



"На встрече мы наметили определенные сферы, такие как управление воды, сельское хозяйство и пищевая промышленность, где у венгерских компаний есть интерес. В ходе визита премьер-министра Венгрии, который состоится в Грузии в апреле, премьера будут сопровождать до 50 компаний. Надеемся, вместе с этим визитом наши экономические отношения еще больше усилятся, и расширятся на уровне политических отношений"- заявил Петер Сийярто.



Министр иностранных дел Венгрии сегодня покинет Грузию.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

