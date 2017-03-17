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Программа одноразовой ларизации займов завершается сегодня
17.03.2017 14:22
Программа одноразовой ларизации займов, взятых в долларах, закончится сегодня. По заявлению министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, на данный период в лари перевели 45 000 займов, что в сумме составило 60 000 000 долларов США.
"45 000 человек перевели заем в лари, и в сумме в лари были переведены 60 000 000долларов. Мы очень старались, и это немалое количество. Я хочу поблагодарить семьи, которые приняли участие в этом процессе"- заявил Дмитрий Кумсишвили.
Исполнительный директор "Ассоциации банков Грузии" Георгий Цуцкиридзе заявил "Пирвели", что об окончательных результатах правительственной программы заявит на пресс-конференции, запланированной в понедельник в "Пирвели пресс-клубе".
Количество потенциальных бенефициаров программы ларизации займов в целом составило почти 25 000 заемщиков, которые удовлетворяли требования государственной программы.
Ларизация является одним из этапов программы правительства Грузии и Национального банка. Она преследует целью, облегчить потребителям бремя обслуживания займа, обусловленное изменением обменного курса.
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