Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Программа одноразовой ларизации займов завершается сегодня


17.03.2017   14:22
Программа одноразовой ларизации займов, взятых в долларах, закончится сегодня. По заявлению министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, на данный период в лари перевели 45 000 займов, что в сумме составило 60 000 000 долларов США.

"45 000 человек перевели заем в лари, и в сумме в лари были переведены 60 000 000долларов. Мы очень старались, и это немалое количество. Я хочу поблагодарить семьи, которые приняли участие в этом процессе"- заявил Дмитрий Кумсишвили.

Исполнительный директор "Ассоциации банков Грузии" Георгий Цуцкиридзе заявил "Пирвели", что об окончательных результатах правительственной программы заявит на пресс-конференции, запланированной в понедельник в "Пирвели пресс-клубе".

Количество потенциальных бенефициаров программы ларизации займов в целом составило почти 25 000 заемщиков, которые удовлетворяли требования государственной программы.

Ларизация является одним из этапов программы правительства Грузии и Национального банка. Она преследует целью, облегчить потребителям бремя обслуживания займа, обусловленное изменением обменного курса.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Тбилисский международный аэропорт попал в число лучших в Восточной Европе
Более 60 млн долларов переведены в лари в рамках программы ларизации
Контрольный пакет компании «Кастел – Грузия» меняет владельца
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тбилиси обеспокоен размещением России в Абхазии новых комплексов С-300
Грузия ориентирована на мирное урегулирование конфликта - МИД
МИД Румынии осуждает проведение «выборов» в оккупированном регионе Грузии
Польша не признает выборы на оккупированных территориях Грузии
Первые жертвы упразднения переходов на Ингури
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Батуми начал разбирательства по факту ночных беспорядков в городе, семерых фигурантов арестовал
В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов
Грузинские регбисты одержали победу над сборной России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна