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Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс откроется в ближайшие два месяца - МИД Турции


18.03.2017   21:14
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) откроется в ближайшие два месяца, сказал в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ.

По словам министра, Турция посредством крупных инфраструктурных проектов укрепляет связи со странами региона.

Чавушоглу отметил, что в ближайшее время начнется строительство скоростной железной дороги Эдирне-Карс.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.






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