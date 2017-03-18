Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс откроется в ближайшие два месяца - МИД Турции

18.03.2017 21:14 Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) откроется в ближайшие два месяца, сказал в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ.



По словам министра, Турция посредством крупных инфраструктурных проектов укрепляет связи со странами региона.



Чавушоглу отметил, что в ближайшее время начнется строительство скоростной железной дороги Эдирне-Карс.



Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.















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