|
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс откроется в ближайшие два месяца - МИД Турции
18.03.2017 21:14
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) откроется в ближайшие два месяца, сказал в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ.
По словам министра, Турция посредством крупных инфраструктурных проектов укрепляет связи со странами региона.
Чавушоглу отметил, что в ближайшее время начнется строительство скоростной железной дороги Эдирне-Карс.
Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна