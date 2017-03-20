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В рамках программы ларизации переведены кредиты объемом 71 млн долларов


20.03.2017   14:07
По данным к этому времени программой ларизации воспользовались 5092 заемщиков, - об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил исполнительный директор ассоциации банков Гогита Цуцкиридзе.
По его информации, данный показатель составляет 19% от общего количества.

По его словам, всего ларизован 71 млн долларов.

«В начале программы активность была ниже. С 25 февраля активность повысилась, однако за 4 дня до завершения программы число желающих осуществить ларизацию было очень высоким – 1250 заемщиков. Говорить о том, что программа провалилась, и был коллапс, неверно. Ожидания того, что кредиты переведут в лари все заемщики, не было», - заявил Цуцкиридзе.

На сегодняшней пресс-конференции он положительно оценил программу и поблагодарил медиа, банки и Национальный банк за проведение информационной кампании.






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