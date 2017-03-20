В Грузии открыта первая станция технического обслуживания для грузовых автомобилей

20.03.2017 18:39 В Грузии открыта первая станция технического обслуживания для грузовых автомобилей. Станция расположена по адресу: Тбилиси, улица Авчала, дом 74 и оснащена пятью ремонтными постами, три из которых - для замены масел, сообщает информационный портал «РЖД-Партнер». Автосервис предназначен для обслуживания коммерческих автомобилей различной грузоподъёмности - легких, городских и магистральных грузовиков, а также лёгкой и тяжёлой строительной техники. Клиентам СТО доступны высокотехнологичные масла G-Profi, которые разработаны для современного коммерческого транспорта ведущих мировых производителей. Пропускная способность G-Profi Service составляет порядка 500 автомобилей в неделю.



«Мы начали сотрудничество с компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» в первую очередь из-за высокого качества выпускаемой ею продукции, - говорит генеральный директор компании G-Energy Georgia Георгий Шаматава. – В 2016 году мы завезли в Грузию более 800 тонн масел и большую часть этой цифры составляют продукты, предназначенные для применения в коммерческой технике. На сегодняшний день у нас работают два G-Energy Service в Тбилиси и один в Батуми, но они предназначены для легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, а вот сегмент грузового транспорта не был охвачен. Проанализировав спрос, мы решили открыть сервис для коммерческого транспорта, где клиенты получат услуги по замене моторных и трансмиссионных масел, смазочных материалов для гидравлических систем строительной техники».



«Открытие станции G-Profi Service в Тбилиси – это новый этап развития международной программы партнерских СТО, предлагающих потребителям широкий выбор качественных масел производства нашей компании. Для реализации пилотного проекта мы не случайно выбрали Грузию - в этой стране в рамках программы G-Energy Service работает одна из самых сильных сетей для легковых автомобилей, - говорит генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Александр Трухан. - Мы видим, что проект G-Energy Service хорошо зарекомендовал себя на различных рынках. Именно поэтому, мы решили развивать проект в новом сегменте».















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