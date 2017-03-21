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Во всех больших городах Грузии будет увеличен тариф за проезд в общественном транспорте


21.03.2017   14:38
Власти Грузии планируют увеличение тарифов на общественный транспорт во всех больших городах страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители фракции «Европейская Грузия» в Сакребуло (Горсовете)Тбилиси Ираклий Абесадзе и Мамука Ахвледиани.

По информации оппозиционных политиков, 2 марта премьер-министр Георгий Квирикашвили подписал постановление, согласно которому с первого апреля нынешнего года до апреля 2020 года сфера транспортных услуг будет регулироваться на государственном и муниципальном уровнях.

По словам Абесадзе, в соответствии с этим постановлением в мэриях всех больших городов Грузии уже начали разрабатывать вопрос повышения тарифов на городской пассажирский транспорт.






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