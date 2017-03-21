Мэр Тбилиси: Стоимость проезда в общественном транспорте не будет увеличена

21.03.2017 17:31 Тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте в Тбилиси не будут пересмотрены, утверждает мэр столицы Давид Нармания.



«Увеличение тарифа на проезд в муниципальном транспорте в ближайшее время не ожидается. Что касается частных, желтых микроавтобусов, то и здесь не ожидается роста цен, поскольку эта сфера становится регулируемой. Это значит, что компания не сможет увеличить тариф без согласования с муниципалитетом и этот тариф будет сохранен минимум на следующие три года», — сказал Нармания журналистам, комментируя тревожные слухи о значительном повышении платы за проезд в метро и автобусах.



Сегодня ранее представители оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявили о том, что власти страны готовятся к необоснованному повышению цен во всех больших городах страны на проезд в общественном транспорте. По словам оппозиционеров, 2 марта премьер-министр Георгий Квирикашвили подписал постановление, согласно которому с первого апреля нынешнего года до апреля 2020 года сфера транспортных услуг будет регулироваться на государственном и муниципальном уровнях, в результате чего тарифы на городской пассажирский транспорт увеличатся.



Кроме этого, в начале марта компания «Тбилисский микроавтобус» приняла решение об увеличении тарифа в маршрутках, которые курсируют в Тбилиси на коротких расстояниях на 10 тетри. Оппозиция опасается, что компания примет решение о росте цен на проезд во всех маршрутках, ссылаясь на необходимость введения экономически обоснованного тарифа.















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