МВФ: Сланцевая революция в США сводит на нет усилия ОПЕК

21.03.2017 19:34 Очередной всплеск сланцевой революции в США может свести на нет усилия других нефтедобывающих стран по стабилизации мирового рынка нефти. К такому выводу приходят глава отдела биржевых товаров из исследовательского департамента МВФ Рабах Арецки и экономист этого отдела Акито Мацумото.



В начале марта глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о второй волне сланцевой революции в США, которая в ближайшие пять лет будет оказывать серьезное влияние на мировой нефтяной рынок и цены на «черное золото».



«Увеличение производства нефти из сланцевых месторождений в США может быстро свести на нет большую часть, если не все сокращение добычи ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, поскольку в случае сланцевых месторождений добыча из скважин может начинаться в пределах одного года после производства начальных инвестиций, в отличие от обычных инвестиций в нефтедобычу, которые начинают приносить плоды только через целый ряд лет», - говорится в исследовании экспертов МВФ. В связи с эти аналитики называют сланцевые месторождения «самой большой угрозой попыткам добиться стабильности цен». При этом они отмечают, что «в январе (указанные в соглашении по стабилизации) уровни соблюдались почти на 90%". «Такая степень соблюдения резко контрастирует с обычно слабым выполнением членами ОПЕК показателей, установленных в прошлых соглашениях об объеме производства», - пишут Арецки и Мацумото.



Эксперты добавляют, что «соглашение ОПЕК ускорило перебалансирование нефтяного рынка, при котором предложение нефти соответствует спросу, и это сопровождается стабильными ценами». «Соглашение ОПЕК об объемах производства должно привести к уменьшению избыточного предложения, по крайней мере временно», - считают они.



«Фьючерсные рынки показывают, что для цен на нефть ожидания стойко закрепились вблизи отметки 50 долларов за баррель. Само соглашение ОПЕК привело к высвобождению определенных сил, которые будут ограничивать его действенность в течение следующих нескольких лет», - заключают эксперты МВФ.



ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.



При этом США, входящие в тройку крупнейших производителей нефти в мире, не могут вести переговоры с ОПЕК (так как любые картельные сговоры запрещены их законодательством).















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