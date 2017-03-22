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Турция ограничила поставки зерна из РФ из-за недопуска турецких томатов
22.03.2017 14:32
Турция приняла решение ввести пошлины на поставки зерна из России по запросу местных экспортеров сельхозпродукции. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши.
"Нас не устраивают российские ограничения на импорт и визовый режим", - приводит агентство слова Бюйукэкши.
Россия, в частности, не сняла ограничения на импорт томатов и некоторых других турецких продуктов, напоминает Bloomberg.
Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Теперь в списке стран с беспошлинным ввозом, которые могут без уплаты 130-процентной пошлины ввозить сырье для последующей переработки и экспорта, России и еще нескольких государств нет.
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