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Профсоюзы Грузии просят правительство назначить пособия безработным


22.03.2017   15:17
Профсоюзы обратились к правительству Грузии с инициативой, назначать денежное пособие в течение определенного периода людям, оставшимся без работы.

По заявлению заместителя председателя профсоюзов Гочи Чанадири "Пирвели", они не раз обращались с этим требованием к правительству, а также представили законопроект парламенту.

По его пояснению, законопроект предусматривает, чтобы работающие люди, которые в будущем могут остаться без работы, получали денежную компенсацию.

"Мы несколько раз обращались к правительству со своим обоснованием, описанием законопроекта, у нас и в прошлом году был разговор, чтобы внесли это требование в план действия. Существует план действия прав человека, он два раза обновлялся, и мы оба раза требовали, чтобы этот проект внесли в него, но этого не было произошло.

Законопроект и сейчас находится в парламенте, но никто на него не обращает внимания. Мы требуем, чтобы работающим сейчас людям, если они останутся в будущем без работы, выдавали эту сумму как минимум в течение 6-8 месяцев. То есть, это подразумевает, что когда закон вступит в силу, определенную сумму будут получать те, кто работает на тот момент, а не совсем безработные.

Занятые люди и без того платят 20% подоходного налога, и из этих денег в стране много чего финансируется, однако не финансируется пособие для безработных людей. Они имеют право, иметь пособие по безработице"- заявил Гоча Александрия.

В связи с этим вопросом "Пирвели" связался с Министерством здравоохранения, где заявили, что подобное обращение в ведомство не поступало.







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