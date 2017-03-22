Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили ознакомился с ходом строительных работ береговой линии в поселке Малтаква


22.03.2017   18:51
Завершается первый этап строительства береговой линии от черноморского города Поти до курорта Малтаква на западе Грузии. Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили ознакомился сегодня с ходом строительных работ.

По словам премьера, обновление рекреационно-курортной зоны в Малтаква будет способствовать улучшению экологии и развитию туризма в этом регионе страны.

«Это станет важной курортной зоной страны. У нас серьезные планы в отношении Поти. Это- исторический город, потенциал которого должен быть использован»,- сказал Квирикашвили.

Стоимость строительства береговой линии Малтаква составляет 18 500 000 лари. Проект будет завершен в 2018 году.
После завершения строительства местные жители и зарубежные гости смогут отдохнуть под ласковым южным солнцем на чистом, благоустроенном пляже длиной в 7 километров.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Газпромнефть» открыла в Грузии «грузовую» СТО G-Profi Service
Российский «Сбербанк» решил покинуть украинский рынок
Строительство автобана на Рикотском участке начнется в 2018 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
Опубликованы правила безвизовой поездки в страны ЕС на абхазском языке
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении подтвердила задержание Самвела Бабаяна
ПЗРК "Игла" приобретен в Грузии по предварительному сговору с Самвелом Бабаяном и по его заказу - СНБ
Акция «Не подбрасывай наркотики» прошла в Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна