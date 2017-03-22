Квирикашвили ознакомился с ходом строительных работ береговой линии в поселке Малтаква

22.03.2017 18:51 Завершается первый этап строительства береговой линии от черноморского города Поти до курорта Малтаква на западе Грузии. Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили ознакомился сегодня с ходом строительных работ.



По словам премьера, обновление рекреационно-курортной зоны в Малтаква будет способствовать улучшению экологии и развитию туризма в этом регионе страны.



«Это станет важной курортной зоной страны. У нас серьезные планы в отношении Поти. Это- исторический город, потенциал которого должен быть использован»,- сказал Квирикашвили.



Стоимость строительства береговой линии Малтаква составляет 18 500 000 лари. Проект будет завершен в 2018 году.

После завершения строительства местные жители и зарубежные гости смогут отдохнуть под ласковым южным солнцем на чистом, благоустроенном пляже длиной в 7 километров.

















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