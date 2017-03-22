Кумсишвили: Наша задача в том, чтобы содействовать жителям горных районов в развитии на местах

22.03.2017 19:03 Совет развития горных регионов, заседание которого возглавил первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, обсудил вопрос распределения средств из фонда развития высокогорных поселений на 2017 год.



Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, решено, что из 20 млн лари, предусмотренных из бюджета на эти цели, 10 млн лари будут выделены на поддержку малого и микро-предпринимательства в высокогорных поселениях, на остальные средства будут профинансированы инфраструктурные проекты.



В начале заседания первый вице-премьер положительно оценил уже осуществленные в 2016 году проекты. По его словам, Министерство экономики и устойчивого развития в плане поддержки микро-предпринимательства профинансировало 1102 проекта и 1713 бенефициария.



«Это конкретные рабочие места, это начатый конкретный малый бизнес и, что главное, это та цель, которая есть у фонда развития высокогорных поселений. Наша цель, укрепить наше население в горах и содействовать его развитию на местах», - заявил Дмитрий Кумсишвили.

























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