Гахария: Строительство т.н. правительственного городка в Ортачала самое верное решение для оптимизации расходов

23.03.2017 15:39 По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Гахария, строительство т.н. правительственного городка в Ортачала самое верное решение для оптимизации расходов.

Как отметил министр, комментируя этот вопрос, на данном этапе идет речь не о строительстве городка, а об изучении этого вопроса.



«Говорилось ни о городке, а о кластере, это же значит, что мы изучим этот вопрос, хотя считаю, что это самое верное решение для оптимизации расходов. Мы также являемся туристической страной. Тбилиси должен быть туристическим городом и есть много министерств, которые расположены в такой локации, где было бы лучше, если там будет 5-здездочная гостиница, что еще более увеличит экономику города и будет способствовать принятию туристов в стране.



Я думаю, что исходным в этом вопросе является оптимизация расходов. Если планом регулирования застройки подтвердится, что это будет интересный проект, как экономически, так и в плане пространственного устройства, это будет очень серьезным шагом в направлении эффективного расходов», - заявил Гахария.



По его же словам, для осуществления проекта идентифицирована территория в Ортачала на улице Гулуа.

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, в Ортачала будет построен правительственный городок, в котором разместятся почти все министерства.















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