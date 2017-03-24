В Грузии открылся бутик-отель из морских контейнеров

24.03.2017 11:34



Недалеко от одного из курортов – в Верхнем Гудаури в Кавказских горах – открылся уникальный отель, построенный из морских контейнеров. «



Авторы проекта – архитекторы Рамишвилли и Эристави – акцентировали внимание на заботе об окружающей среде: помимо повторного использования контейнеров, для постройки были использованы только экологически чистые материалы. Во время строительства, окружающему ландшафту также не было причинено никакого вреда.



На данный момент информация об услугах отеля и номерах предоставляется только по запросу (через формуляр сайта отеля), но известно, что практически в каждом номере есть своя террасса, номера оснащены wifi и все окна отеля выходят на горный массив. Отель подходит для любителей горнолыжного спорта: он расположен в непосредственной близости от подъемника в горы.



Отель предоставляет несколько типов номеров: как для одиноких путешественников, так и для семей. А также в «Quadrum» есть номера-люксы. По информации на сайте, к началу сезона в отеле заработают фитнесс-центр, сауна и бассейн.



А если Вам вдруг наскучит созерцание грузинской природы, Вы всегда можете отправиться в Тбилиси. Столичные развлечения, такие как рестораны и казино, находятся всего лишь в 120 километрах от курорта. Добраться до Тбилиси по скоростной магистрали можно менее, чем за 2 часа.



Конечно, «Quadrum» - уникальная конструкция для грузинской туристической индустрии и инструмент привлечения дополнительного потока заботящихся об экологии зарубежных и местных туристов. Но в Европе постройки из использованных контейнеров уже давно широко распространены. Например, Boxpark в Лондоне – это целый торгово- развлекательный комплекс с бутиками, ресторанами и концертным залом. Несмотря на масштабность этой конструкции, находится она в городской черте. И также, как и отель в горах, смотрится достаточно органично. Но и это еще не полный список возможностей использования морских контейнеров не по первичному назначению. В Великобритании контейнеры, которые ранее использовались для транспортировки грузов, помогают решить проблему нехватки жилья. В лондонском пригороде полностью приспособленные под проживание контейнеры (с ванной комнатой, кухней кондиционером и даже плазменными телевизорами) сдают в аренду за 75 фунтов в неделю. Эти контейнеры привозят из Китая. Их переделывает под жильё местная Христианская ассоциация. Такие “квартирки” пользуются большим спросом у населения.



Таким образом, контейнеры, пылящиеся на портовых складах, постепенно внедряют в оборот. Привлекательны они простотой в переоборудовании и дешевой себестоимостью.





Одним из основных секторов экономики Грузии всегда являлся туризм. В последние годы приток туристов в нашу страну стабильно растет. Одной из причин стали многочисленные экономические санкции и финансовый кризис в Российской Федерации, стимулирующий поездки россиян в Грузию благодаря безвизовому режиму между двумя странами, а также территориальной близости. Кроме того, в отличие от соседних стран (Азербайджан, Россия, Украина), азартные игры на территории Грузии не находятся под запретом, поэтому отдыхающие смогут насладиться в том числе и времяпрепровождением в казино . К тому же Грузия привлекательна демократичными ценами и отсутствием языкового барьера для основной массы путешествующих. Это без учета красивейшей грузинской природы, уникальной кухни, вин, минеральных вод, а также многочисленных лечебных и горнолыжных курортов, которыми славится страна. Поэтому, для любителей патриотического туризма, Грузинское направление - одно из самых популярных.Недалеко от одного из курортов – в Верхнем Гудаури в Кавказских горах – открылся уникальный отель, построенный из морских контейнеров. « Quadrum » расположен в горах на высоте 2200 метров над уровнем моря. Форма отеля – пирамидальная, контейнеры поставлены один на другой. По словам архитекторов, на это их вдохновили близлежащие горы. Стоит отдать должное эстетике проекта: отель крайне органично вписан в окружающий природный ландшафт.Авторы проекта – архитекторы Рамишвилли и Эристави – акцентировали внимание на заботе об окружающей среде: помимо повторного использования контейнеров, для постройки были использованы только экологически чистые материалы. Во время строительства, окружающему ландшафту также не было причинено никакого вреда.На данный момент информация об услугах отеля и номерах предоставляется только по запросу (через формуляр сайта отеля), но известно, что практически в каждом номере есть своя террасса, номера оснащены wifi и все окна отеля выходят на горный массив. Отель подходит для любителей горнолыжного спорта: он расположен в непосредственной близости от подъемника в горы.Отель предоставляет несколько типов номеров: как для одиноких путешественников, так и для семей. А также в «Quadrum» есть номера-люксы. По информации на сайте, к началу сезона в отеле заработают фитнесс-центр, сауна и бассейн.А если Вам вдруг наскучит созерцание грузинской природы, Вы всегда можете отправиться в Тбилиси. Столичные развлечения, такие как рестораны и казино, находятся всего лишь в 120 километрах от курорта. Добраться до Тбилиси по скоростной магистрали можно менее, чем за 2 часа.Конечно, «Quadrum» - уникальная конструкция для грузинской туристической индустрии и инструмент привлечения дополнительного потока заботящихся об экологии зарубежных и местных туристов. Но в Европе постройки из использованных контейнеров уже давно широко распространены. Например, Boxpark в Лондоне – это целый торгово- развлекательный комплекс с бутиками, ресторанами и концертным залом. Несмотря на масштабность этой конструкции, находится она в городской черте. И также, как и отель в горах, смотрится достаточно органично. Но и это еще не полный список возможностей использования морских контейнеров не по первичному назначению. В Великобритании контейнеры, которые ранее использовались для транспортировки грузов, помогают решить проблему нехватки жилья. В лондонском пригороде полностью приспособленные под проживание контейнеры (с ванной комнатой, кухней кондиционером и даже плазменными телевизорами) сдают в аренду за 75 фунтов в неделю. Эти контейнеры привозят из Китая. Их переделывает под жильё местная Христианская ассоциация. Такие “квартирки” пользуются большим спросом у населения.Таким образом, контейнеры, пылящиеся на портовых складах, постепенно внедряют в оборот. Привлекательны они простотой в переоборудовании и дешевой себестоимостью.











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