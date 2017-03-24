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Грузия закупила российский газ «из-за проблем на Шах-Дениз»
24.03.2017 12:13
По информации заместителя министра энергетики, в текущем году из-за возникшей необходимости, грузинская сторона купила дополнительные объемы природного газа соответственно договору, оформленному с "Газпром-экспортом".
"В начале месяца на месторождении Шах-Дениз были проблемы, и у нас в течение двух-трех дней газоснабжение из территории Азербайджана практически было ограничено. Разумеется, в данном случае мы не ограничили потребителей, и исходя из необходимости использовали тот альтернативный резерв, который мы зарезервировали в рамках того договора по конкретным, определенным условиям"- заявила Мариам Валишвили.
Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у "Газпром-экспорта" 100 миллионов кубометров природного газа.
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