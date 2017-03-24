В 2016 году Грузия приняла 6 миллионов туристов - министр экономики

24.03.2017 21:18 В 2016 году мы приняли 6 миллионов туристов и в 2017-м имеем более амбициозные планы, - об этом журналистам сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.



По словам министра, с приближением туристического сезона с представителями туристического сектора проводятся интенсивные встречи.



«Как известно, в 2016 году мы приняли более 6 миллионов туристов и, соответственно, на 2017 год имеем амбициозные планы. Стараемся начать подготовительный этап, у нас проходят встречи с представителями туристического сектора, чтобы искоренить недостатки. Время у нас пока есть, посмотрим на их планы и ознакомимся с их предложениями», - отметил Гахария.



Министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария встретился с представителями туристического сектора в батумской гостинице «Хилтон». В встрече принимают участие председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе и министры региона.















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