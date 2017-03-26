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Starbucks откроет завод и кофейни в Грузии


26.03.2017   14:40
Популярная американская сеть кофеен и компания по продаже кофе Starbucks начнет работу в Грузии — эту информацию изданию «Сommersant.ge» подтвердили в мэрии Тбилиси.

В службе архитектуры столичного правительства говорят, что до открытия первой кофейни в Грузии, компании Starbucks необходимо построить в стране свой завод.

План создания предприятия уже согласован и в настоящее время компания готовится получить разрешение на строительство.

«План строительства уже согласован. Дальнейшие проектировочные процедуры находятся на стадии реализации. Это первая стадия и дальнейший этап подразумевает получение разрешения на строительство», — сказали в службе архитектуры.

Согласно распространившейся информации, первая кофейня Starbucks в Грузии откроется в столице — в торгово-развлекательном центре «Галерея Тбилиси». ТРЦ строят на площади Свободы, в здании бывшего универмага. Ожидается, что «Галерея Тбилиси» откроется в конце 2017 года.

Starbucks — это американская сеть кофеен, история которой берет начало в 1971 году. Известнейшая компания на данный момент владеет более 24 тысячами кофеен по всему миру. Примерно половина этих кофеен принадлежат компании Starbucks Corporation, а остальные открыты по лицензии.

Starbucks продает натуральный кофе, напитки на основе эспрессо, другие различные горячие и холодные напитки, легкие закуски, кофейные зерна и аксессуары для приготовления и сервировки кофе.






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