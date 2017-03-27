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Фади Асли: Суд в Грузии похож на тело человека с нулевым иммунитетом


27.03.2017   11:37
Председатель международной торговой палаты Фади Асли заявляет, что судебная система в Грузии находится в крайне кризисном состоянии и коррупция в ней распространяется очень быстро. По его словам, у правительства нет полномочий вмешиваться в судебную систему, и очистка судов от коррупции является делом Высшего совета юстиции.

"Меня не интересует, кто что говорит, для меня главное, чтобы в моей стране был закон. Для меня главное, чтобы членов моей палаты не обманывали судьи, не шантажировали их.

Бизнес в некотором роде запуган, что является важнейшей проблемой.

Если сегодня описать суд, то это тело человека, у которого нулевой иммунитет, в тело попал вирус и очень быстро распространяется, поскольку у этой структуры нет иммунитета.

У правительства нет полномочия, вмешиваться в судебную систему, так же и у парламента, это дело Высшего совета юстиции, и я возлагаю полную ответственность на него, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы будем наблюдать за их действиями, не примем эту коррупцию, как данность, и не можем допустить, чтобы местные вымогали деньги у иностранных бизнесов"- заявил Фади Асли.







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